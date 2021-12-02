Санкт-Петербург, 2 декабря, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Постановление о присвоении названия набережной Миклухо-Маклая безымянному проезду на Васильевском острове подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщила 2 декабря пресс-служба Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Стрелка Васильевского острова

Теперь на карте Петербурга безымянный проезд от ЗСД до улицы Челюскина будет именоваться набережной Миклухо-Маклая. Это решение было принято ввиду значимости роли известного путешественника для Петербурга и Васильевского острова.

Отметим, что многие улицы Василеостровского района названы именами знаменитых российских путешественников. К ним относятся проспект Крузенштерна, улицы Лисянского, Челюскина, Чирикова.