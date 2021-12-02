Красноярск, , 13:42 — REGNUM Две снегоплавильные машины канадского производства прибыли в Красноярск из Санкт-Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 декабря в правительстве Красноярского края.

Снег Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным краевых властей, две спецмашины способны растопить 215 тонн снега в час. Они обладают простой системой загрузки снега и выгрузки попавшего в него мусора. Талая вода может сливаться в канализацию.

Работают установки на дизельном топливе. Они мобильны и могут быть установлены в любом месте. Единственное условие — наличие в месте установки инженерных систем городской канализации.

Так как при использовании этих машин не нужно вывозить снег за город, экономится топливо. Отпадает необходимость использования больших снегоотвалов.

Добавим, техника передана Петербургом безвозмездно.

«Мы приняли решение пока не приобретать такие машины, а договориться с Санкт-Петербургом и получить почти новую технику, чтобы протестировать её в суровых сибирских условиях. Возможно, по итогам эксплуатации в этом сезоне, мы решим, что нам требуются машины разного класса под разные задачи», — прокомментировал губернатор края Александр Усс.

По словам мэра Красноярска Сергея Ерёмина, снегоплавильные станции позволят городу повысить эффективность работы дорожных служб в период снегопадов. Одна из станций будет работать на правобережье, вторая — на левом берегу.

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