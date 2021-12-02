Москва, , 13:51 — REGNUM

Проект скоординированного развития энергосистем и энергообмена между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продемонстрировали Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину в рамках Второго Евразийского конгресса. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Водно-энергетический комплекс Центральной Азии Евразийский конгресс

«Вода и энергетика — это основные дефицитные ресурсы в Центральной Азии. 77% водостока образуется в Таджикистане, Кыргызстане. При том пользователи, 85%, это Узбекистан, Туркменистан и Казахстан. Каждый развивает свою энергосистему в отдельности, это максимальные издержки, это усугубление проблемы дефицита воды. Здесь необходимы скоординированное развитие энергосистем и очень важно восстановление энергообмена. Например, по линии Таджикистан — Узбекистан этого обмена нет, это кольцо нужно восстановить и с технологической инвестиционной поддержкой РФ вот этот проект становится возможным», — сообщил председатель правления Евразийского Банка Развития Николай Подгузов.

Мишустин отметил, что проблема водно-энергетического комплекса Центральной Азии неоднократно поднималась на переговорах стран ЕАЭС.

«Об этом мы всегда говорим и на наших переговорах. Конечно, нужно вместе работать над тем, чтобы, в первую очередь, для людей была доступна хорошая качественная вода. Это вопросы экологии, это вопросы природного баланса. И энергопереход, и климатическая повестка, она вот здесь, в этих проектах», — подчеркнул Мишустин.