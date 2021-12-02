Москва, , 13:39 — REGNUM В среднем по России нет роста реальных доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал данные Росстата, согласно которым в сентябре 2021 года реальные заработные платы жителей РФ выросли на 2%, если сравнивать с аналогичным показателем 2022 года.

«Новая реальность диктует новые требования к рынку труда. Так, показательно растёт спрос на курьеров и их зарплаты, очевидно из-за роста онлайн-сервисов. Сильный рост зарплат у строителей — тут, понятно, свой вклад внесла ипотека, а также нехватка рабочих рук из стран бывшего Союза. Растут доходы программистов. Тут тоже все понятно: новый мир — это онлайн и аутсорсинг, — сказала Головченко. — Но есть и сдерживающий фактор. Так, Москва научилась нанимать работников на удалённую работу из регионов, чем, конечно, снизила издержки и остановила рост зарплат. Это, например, касается инженеров, дизайнеров, юристов, бухгалтеров и других схожих профессий».

Поэтому, как полагает эксперт, нельзя сказать, что у всех зарплаты растут.

«В среднем по России роста реальных доходов скорее нет, — сказал Головченко. — В 2022 году им расти тоже особо не на чем. Экономика замедлится, а эффект низкой базы 2020 года уже исчерпал себя в 2021 году. А раз не будет расти экономика, какой же тут рост зарплат? Может, номинальный рост и будет, но реального, с учётом высокой инфляции, точно нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, реальная начисленная заработная плата в России в сентябре 2021 года выросла на 3,7% по сравнению с августом.

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