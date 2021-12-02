Москва, , 13:39 — REGNUM Правительство РФ рассмотрит финансовый план и проект инвестиционной программы на ближайшие три года ОАО «Российские железные дороги». Об этом 2 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мишустин назвал РЖД целой отраслью, важной для экономики и инфраструктурного развития регионов.

«Правительство готово поддержать беспрецедентный объём инвестиций в эту сферу. В следующем году это свыше триллиона рублей. А всего в течение трёх лет будет вложено более 3 трлн рублей», — заявил глава правительства.

По его словам, такой объём средств железнодорожники получат впервые, однако и задачи, которые стоят перед ними, являются масштабными.