Москва, 2 декабря, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Россия имеет полное право размещать на своей территории те объекты, которые считает нужным. И там, где сочтёт нужным. Об этом 2 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя размещение военного объекта на Курилах.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Россия вольна размещать на своей территории те объекты и в тех районах страны, которые считает целесообразным, — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он добавил, что это суверенное право РФ, «это право любого государства, вряд ли оно может кем-то оспариваться». Песков также отметил, что решения о размещении военных объектов Минобороны РФ согласует с Верховным главнокомандующим. По его словам, президенту страны Владимиру Путину «это всё докладывается».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря пресс-служба Восточного военного округа сообщила о том, что на дежурство на курильском острове Матуа впервые заступили расчёты берегового ракетного комплекса (БРК) «Бастион» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России. На этом отдалённом острове в центральной части Курильской гряды ракетчики ТОФ будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами.

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Напомним, ранее пресс-секретарь министерство обороны США Джон Кирби, комментируя планы Белоруссии провести совместные учения с Россией по обеспечению безопасности границ республики, заявил, что государства имеют право проводить на своих территориях военные учения со своими партнёрами, как посчитают нужным.