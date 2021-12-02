Саратов, 2 декабря, 2021, 14:29 — ИА Регнум. В Саратовской областной думе 2 декабря прошло внеочередное заседание по поводу внесения изменений в федеральный закон, предусматривающий введение QR-кодов в общественных местах. После долгих споров большинством голосов региональные парламентарии одобрили проект.

ИА REGNUM QR-код

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Законопроекты обсуждались парламентариями 30 ноября. Тогда руководитель управления Роспотребнадзора по Саратовской областиОльга Кожанова заявляла, что закон по QR-кодам актуален и поможет унифицировать подходы к ограничениям в разных регионах. Его принимают для сохранения здоровья населения, уверяла она.

Председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Николай Бушуев («Единая Россия») подчеривал, что депутаты облдумы не могут вносить поправки в документ, а должны лишь оценить концепцию законопроекта.

Декан юридического факультета СГУ имени Н. Г. Чернышевского, депутат Галина Комкова («Единая Россия») пояснила, что на юрфаке СГУ изучили законопроект на соответствие его положений Конституции. По ее словам, что государство имеет право ограничивать права населения. В качестве примера она привела ситуацию, когда педагог с туберкулезом не может работать с детьми.

«Этот закон может и должен быть принят», — заявила представитель партии «Единая Россия».

Депутат от КПРФ Николай Бондаренко утверждал, что введение QR-кодов нарушает Конституцию. Он заявлял, что в других странах жители проводят митинги против этих мер.

«Не толкайте людей на этот бунт. Вы обязаны слышать позицию граждан», — утверждает он. Политик призвал провести по данному вопросу референдум.

Сегодня, 2 ноября депутаты от КПРФ разместили в зале плакат с надписью «КПРФ против QR-кодов», сообщает «Взгляд-инфо». Николай Бондаренко заявил, что «это позиция не меня как депутата, а населения, которое выступает категорически против. Об этом свидетельствуют все соцопросы».

По словам зампреда областного правительства по соцсфере Романа Грибова, ранее отмечалась проблема с обеспечением доступности ПЦР-тестов, но сейчас закуплено дополнительное лабораторное оборудование, вопрос можно считать решенным.

Спикер Александр Романов («Единая Россия») отметил, что против принятия законопроекта в регпарламент поступило 1340 обращений, 70% из них содержат одинаковые формулировки и аргументы.

«Я понимаю их беспокойство, но нужно учесть мнение профессионалов. Мы руководствуемся актуальной ситуацией, а поступившие возражения — это организованная акция для создания ажиотажа», — считает Романов.

По итогу большинство депутатов все же одобрили федеральный законопроект.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России выступило с предложением о внесении в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения изменений, в частности о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест. Поддержали федеральные законопроекты депутаты нескольких регионов.

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