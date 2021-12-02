Челябинск, , 13:37 — REGNUM В Челябинске опровергли информацию о похищении женщины на северо-ззападе города. Об этом пишут СМИ.

Борьба с алкоголизмом



По данным полиции, в ходе проверки эта информация не подтвердилась. При этом, по сведениям СМИТ, женщину не похищали, а отвезли в частный реабилитационный центр для лечения от алкоголизма. С такой инициативой выступила её мать.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 1 декабря. Трое мужчин вывели из подъезда молодую женщину. Некоторые её соседи решили, что совершено похищение, и обратились в полицию.

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