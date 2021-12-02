Москва, , 17:56 — REGNUM Политика военного нейтралитета, которой придерживается Сербия, позволяет еще более интенсивно развивать сотрудничество в сфере безопасности между Сербией и Россией. Об этом 2 декабря заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин во время переговоров с министром обороны России Сереем Шойгу в Москве.

Александр Вулин Mod.gov.rs

Вулин поблагодарил Шойгу за личный вклад в развитие сотрудничества между силовыми ведомствами двух стран. Он также поблагодарил Российскую Федерацию за поддержку, которую она оказывает Сербии в деле защиты территориальной целостности, говорится в сообщении пресс-службы МВД Сербии.

Стороны согласились, что сотрудничество между Сербией и Россией никогда в истории не находилось на таком высоком уровне, как сегодня. Собеседники отметили, что все проекты, которые были оговорены, пока во главе минобороны Сербии находился Александр Вулин, успешно реализованы. Они высказали надежду на то, что такое сотрудничество продолжится и впредь.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи 25 ноября заявил, что сербская сторона ожидает получения противотанковых ракетных комплексов «Корнет» из России до конца 2021 года.