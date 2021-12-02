Воронеж, 2 декабря 2021, 13:37 — REGNUM Троллейбусный парк Воронежа может быть передан в концессию. Об этом во время прямого эфира в соцсетях 1 декабря сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин.
Глава города, в частности, заявил о ведущихся переговорах «в том числе с крупными коммерческими компаниями» по поводу концессии троллейбусного парка.
Объём инвестиций в воронежский электротранспорт в этом случае оценивается в 6,6 млрд рублей, город получит 60 новых троллейбусов.
Отметим, что сегодня в Воронеже действует лишь три троллейбусных маршрута, все они муниципальные. Трамвай в городе был уничтожен в 2000-х годах.