Воронеж, 2 декабря, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Троллейбусный парк Воронежа может быть передан в концессию. Об этом во время прямого эфира в соцсетях 1 декабря сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Троллейбус на улицах Воронежа

Глава города, в частности, заявил о ведущихся переговорах «в том числе с крупными коммерческими компаниями» по поводу концессии троллейбусного парка.

Объём инвестиций в воронежский электротранспорт в этом случае оценивается в 6,6 млрд рублей, город получит 60 новых троллейбусов.

«Первичные инвестиции должны быть сделаны концессионером, но через транспортную работу мы фактически должны будем компенсировать концессионеру затраты, которые он понесёт. Нужно будет не только купить троллейбусы, но и полностью реновировать тяговые подстанции и все электрические сети», — сказал Кстенин.

Отметим, что сегодня в Воронеже действует лишь три троллейбусных маршрута, все они муниципальные. Трамвай в городе был уничтожен в 2000-х годах.