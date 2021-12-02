Вашингтон, , 13:36 — REGNUM Генеральный директор Tesla Motors Илон Маск предложил ввести возрастной порог для участия в выборах на тот или иной пост в США. Со своим предложением он выступил 2 декабря на странице в Twitter.

«Давайте установим возрастной порог, после которого уже нельзя баллотироваться на тот или иной государственный пост», — написал Маск.

«Возможно, чуть ниже 70 лет», — добавил он.

Отметим, нынешнему президенту США Джо Байдену в ноябре исполнилось 79 лет. Он стал самым пожилым президентом в истории США. При этом глава Белого дома не исключил того, что в 2024 году, когда Байдену будет 81 год, он может принять участие в президентских выборах.

Отметим также, что предполагаемому главному противнику нынешнего американского лидера на следующих выборах Дональду Трампу на тот момент исполнится 78 лет.

Пожилой возраст американских лидеров, а также претендентов на пост главы Белого дома, позволяет говорить о том, что в США складывается тенденция к геронтократии. В частности, прошедшие в 2020 году выборы вообще стали прецедентными по среднему возрасту лидеров гонки.

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