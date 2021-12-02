Боровск, Калужская область, 2 декабря, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Первые 56 иностранных граждан воспользовались возможностью получить услуги по миграционному учету и подать документы для получения СНИЛС и ИНН на единой площадке Миграционного центра, сообщает 2 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра труда и социальной защиты Калужской области Павла Коновалова.

Фото министерство труда и социальной защиты Калужской области Многофункциональный миграционном центр в Боровском районе

По поручению губернатора Владислава Шапши для снижения социальной напряженности в северных районах Калужской области региональным министерством труда и социальной защиты совместно с заинтересованными службами созданы точки приема граждан. Отныне в Многофункциональном миграционном центре, расположенном в Боровском районе, сотрудники отдела МВД России по городу Обнинску осуществляют постановку иностранных граждан на миграционный учет.

«В Многофункциональном миграционном центре в формате «одного окна» иностранные граждане, прибывшие для осуществления трудовой деятельности, получили возможность подать заявления для получения страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) и индивидуального номера налогоплательщика (ИНН)», — отметил Павел Коновалов.