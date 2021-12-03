Совещание Путина по ситуации в угольной отрасли Кузбасса — трансляция
Совещание началось.
Путин: мы должны держать ситуацию постоянно на личном контроле.
Президент ждет дополнительной информации по пострадавшим, нужна ли им дополнительная помощь.
Что сделано по линии региона? Интересует главу государства.
Владимир Путин задал вопрос о федеральных выплатах погибшим.
«Жизнь и здоровье работников шахт должны быть защищены», — отметил президент.
Путин вспомнил о трагедии на шахте «Рспадская», произошедшей 11 лет назад.
Президент передал слово губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву.
По словам главы региона, завтра, 3 декабря, большая часть пострадавших будет выписана.
«Под землёй остаются 38 тел», — отметил губернатор.
Он подчеркнул, что в первый же день начались выплаты наличными семьям погибших и пострадавших.
Правительство должно разобраться в каждой конкретной ситуации, помогая родным и близким погибших и пострадавших на шахте «Листвяжная». Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.
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Предприятие выплачивает по 2 млн рублей на погибшего, 1 млн на родителей, супругу и каждого из детей погибших. Также идут федеральные выплаты.
2 декабря в 8:21 в регионе дадут гудок МЧС по всем районам, в православных храмах зазвонят колокола.
Решается вопрос по выделению квартир семьям погибших.
Владимир Путин призвал губернатора Сергея Цивилёва разбираться в каждом отдельном случае лично.
Руководство Кемеровской области приступило к анализу противопожарного состояния шахт в регионе. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.
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Проверки на шахтах в Кузбассе выявили порядка 600 нарушений.
Руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий докладывает о проверках созданных после ЧП на шахте комиссий.
По его словам, рассматриваются все версии аварии.
Основная версия — взрыв смеси метана в подготовительном забое.
Те, кто подвергают риску жизни трудящихся на шахтах, пренебрегая безопасностью, должны нести полную ответственность за свои поступки. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.
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Отметим, что лишь начало совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса показали по видеотрансляции.
Напомним, что президент обратился к участникам совещания с просьбой доложить, что уже сделано и что необходимо сделать дополнительно по линии правительства, других органов власти. «Прежде всего, конечно, речь идёт о медицинской помощи пострадавшим: сколько из них уже выписано и сколько ещё остаётся в больницах, достаточно ли необходимых лекарств и необходимого медицинского оборудования, требуется ли какое-то дополнительное содействие со стороны федеральных медицинских центров. Знаю, по предварительным докладам, вроде бы ничего не нужно, но тем не менее сегодня хочу ещё попросить вас доложить дополнительно», — подчеркнул Владимир Путин.
Как заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, 3 декабря утром в регионе пройдут траурные церемонии в память о пигибших. Кроме того, завтра в 18:30 на сцене Большого зала филармонии Губернаторский симфонический оркестр и Губернаторский камерный хор в память о шахтерах и горноспасателях, погибших 25 ноября на шахте «Листвяжная», исполнят «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта. Вход свободный.
На совещании прозвучала критика от президента.
Владимир Путин призвал вернуться к обсуждению ряда вопросов и решений, принятых после трегедии на «Распадской» в 2010 году.
«К вопросу закрытия шахт нужно подходить аккуратно», — подчеркнул президент.
Инспекторам Горнадзора должны повысить заработную плату.
Состав условно постоянной составляющей в структуре платы за труд шахтёров должен быть уточнён. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.
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Контроль над требованиями безопасности на шахтах помогут обеспечить профсоюзы. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.
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Ответственность за нарушения техники безопасности на шахтах должна быть усилена. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.
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Проверки пройдут во всех угледобывающих регионах России, заявили в Генпрокуратуре РФ.
Президент России Владимир Путин оценил доклад министра труда и социальной защиты России Антона Котякова об оплате труда шахтёров как неудовлетворительный. Об этом он заявил 2 декабря на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.
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Глава компании «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев извинился за трагедию на шахте «Листвяжная» 2 декабря на совещании у президента России Владимира Путина о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.
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Президент России Владимир Путин попросил владельцев шахты «Листвяжная» объяснить, почему там нарушались требования безопасности.
Путин обратился с таким вопросом к главе совета директоров «СДС уголь» Михаилу Федяеву во время совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса.
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В ходе совещания, на котором разбирались причины массовой гибели людей на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, президент России Владимир Путин ударил по столу, ознакомившись с системой оплаты труда шахтёров.
Существующая система оплаты труда вынуждает горняков рисковать жизнью и скрывать опасные уровни загазованности.
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Напомним, в результате взрыва и последующих мероприятий по спасению шахтёров погиб 51 человек — 46 шахтёров, пять горноспасателей. 88 человек пострадали.
За три дня к губернатору Цивилёву на приём пришли 28 человек. «За каждым человеком закреплён сотрудник соцзащиты Кузбасса в оперативном режиме. Каждый день встречаюсь в 10 часов утра с родственниками погибших, объясняю им оперативную обстановку», — отметил на совещании с президентом глава региона.
В Кемеровской области отделения Военизированной горноспасательной части подняли из шахты ещё шесть тел погибших горняков. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает телеграм-канал «Цивилёв. Live».
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Президент России Владимир Путин во время совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса и аварии на шахте «Листвяжная» подчеркнул, что ситуацию необходимо держать на постоянном личном контроле и дальше.
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В Кемеровской области на угольных шахтах выявлено уже более 600 нарушений. Об этом во время совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, которое провёл президент России Владимир Путин, сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.
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Окончательные причины аварии на кузбасской шахте «Листвяжная» и степень виновности должностных лиц будут установлены выводами госкомиссии, а также результатами прокурорской проверки и расследования уголовных дел. Об этом во время совещания, которое в режиме видеоконференции провёл президент России Владимир Путин, сказал генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.
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