Президент России Владимир Путин проведет 2 декабря совещание по ситуации в угольной отрасли Кузбасса, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В первую очередь будет обсуждаться чрезвычайное происшествие на шахте «Листвяжная» и меры по обеспечению безопасности на горнодобывающих объектах. В совещании примут участие генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, вице-премьер Александр Новак, врио главы МЧС Александр Чуприян, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков, руководитель Минпромторга Денис Мантуров, глава Минздрава Михаил Мурашко, министры экономического развития и финансов Максим Решетников и Антон Силуанов, руководители Минэнерго и Минстроя Николай Шульгинов и Ирек Файзуллин, руководство администрации президента России. Напомним, что 25 ноября 2021 года поступил сигнал о взрыве на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. В шахте на момент задымления находились 287 человек. Погиб 51 человек. Ведется расследование причин трагедии. Все новости с совещания — в трансляции ИА REGNUM.

Free-Photos Шахта

15:01 02.12.2021 Совещание началось.

15:01 02.12.2021 Президент России Владимир Путин. kremlin.ru

15:02 02.12.2021 Путин: мы должны держать ситуацию постоянно на личном контроле.

15:03 02.12.2021 Президент ждет дополнительной информации по пострадавшим, нужна ли им дополнительная помощь.

15:03 02.12.2021 Что сделано по линии региона? Интересует главу государства.

15:04 02.12.2021 Владимир Путин задал вопрос о федеральных выплатах погибшим.

15:04 02.12.2021 «Жизнь и здоровье работников шахт должны быть защищены», — отметил президент.

15:05 02.12.2021 Путин вспомнил о трагедии на шахте «Рспадская», произошедшей 11 лет назад.

15:06 02.12.2021 Президент передал слово губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву.

15:07 02.12.2021 По словам главы региона, завтра, 3 декабря, большая часть пострадавших будет выписана.

15:07 02.12.2021 «Под землёй остаются 38 тел», — отметил губернатор.

15:08 02.12.2021 Он подчеркнул, что в первый же день начались выплаты наличными семьям погибших и пострадавших.

15:09 02.12.2021 Правительство должно разобраться в каждой конкретной ситуации, помогая родным и близким погибших и пострадавших на шахте «Листвяжная». Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Читайте подробнее: Не руководствоваться бумажными инструкциями — Путин о помощи после трагедии

15:10 02.12.2021 Предприятие выплачивает по 2 млн рублей на погибшего, 1 млн на родителей, супругу и каждого из детей погибших. Также идут федеральные выплаты.

15:12 02.12.2021 2 декабря в 8:21 в регионе дадут гудок МЧС по всем районам, в православных храмах зазвонят колокола.

15:12 02.12.2021 Решается вопрос по выделению квартир семьям погибших.

15:13 02.12.2021 Владимир Путин призвал губернатора Сергея Цивилёва разбираться в каждом отдельном случае лично.

15:13 02.12.2021 Руководство Кемеровской области приступило к анализу противопожарного состояния шахт в регионе. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Читайте подробнее: «Целый ряд нарушений правил техники безопасности» — Путин о «Листвяжной»

15:13 02.12.2021 Поисково-спасательная операция на шахте «Листвяжная» [ako.ru]

15:14 02.12.2021 Проверки на шахтах в Кузбассе выявили порядка 600 нарушений.

15:15 02.12.2021 Руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий докладывает о проверках созданных после ЧП на шахте комиссий.

15:17 02.12.2021 По его словам, рассматриваются все версии аварии.

15:18 02.12.2021 Основная версия — взрыв смеси метана в подготовительном забое.

15:18 02.12.2021 Те, кто подвергают риску жизни трудящихся на шахтах, пренебрегая безопасностью, должны нести полную ответственность за свои поступки. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Подробности в материале: Недопустимо злоупотреблять мужеством шахтёров — Путин

15:22 02.12.2021 Президент России Владимир Путин на совещании по безопасности горных работ в Кузбассе. kremlin.ru

15:52 02.12.2021 Отметим, что лишь начало совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса показали по видеотрансляции.

15:54 02.12.2021 Напомним, что президент обратился к участникам совещания с просьбой доложить, что уже сделано и что необходимо сделать дополнительно по линии правительства, других органов власти. «Прежде всего, конечно, речь идёт о медицинской помощи пострадавшим: сколько из них уже выписано и сколько ещё остаётся в больницах, достаточно ли необходимых лекарств и необходимого медицинского оборудования, требуется ли какое-то дополнительное содействие со стороны федеральных медицинских центров. Знаю, по предварительным докладам, вроде бы ничего не нужно, но тем не менее сегодня хочу ещё попросить вас доложить дополнительно», — подчеркнул Владимир Путин.

16:27 02.12.2021 Как заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, 3 декабря утром в регионе пройдут траурные церемонии в память о пигибших. Кроме того, завтра в 18:30 на сцене Большого зала филармонии Губернаторский симфонический оркестр и Губернаторский камерный хор в память о шахтерах и горноспасателях, погибших 25 ноября на шахте «Листвяжная», исполнят «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта. Вход свободный.

16:38 02.12.2021 На совещании прозвучала критика от президента.

16:41 02.12.2021 Владимир Путин призвал вернуться к обсуждению ряда вопросов и решений, принятых после трегедии на «Распадской» в 2010 году.

16:42 02.12.2021 «К вопросу закрытия шахт нужно подходить аккуратно», — подчеркнул президент.

16:44 02.12.2021 Инспекторам Горнадзора должны повысить заработную плату.

16:46 02.12.2021 Президент России Владимир Путин на совещании по безопасности горных работ в Кузбассе. kremlin.ru

16:50 02.12.2021 Состав условно постоянной составляющей в структуре платы за труд шахтёров должен быть уточнён. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Читайте также: Путин поручил изменить структуру оплаты труда шахтёров

16:54 02.12.2021 Контроль над требованиями безопасности на шахтах помогут обеспечить профсоюзы. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Об этом: «Нечего бояться» — Путин призвал усилить роль профсоюзов в угольной отрасли

17:00 02.12.2021 Ответственность за нарушения техники безопасности на шахтах должна быть усилена. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Читайте также: До остановки: Путин призвал усилить ответственность за нарушения на шахтах

17:16 02.12.2021 Проверки пройдут во всех угледобывающих регионах России, заявили в Генпрокуратуре РФ.

17:50 02.12.2021 Президент России Владимир Путин оценил доклад министра труда и социальной защиты России Антона Котякова об оплате труда шахтёров как неудовлетворительный. Об этом он заявил 2 декабря на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Читайте подробнее: Путин раскритиковал доклад Котякова об условиях оплаты труда шахтёров

17:57 02.12.2021 Глава компании «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев извинился за трагедию на шахте «Листвяжная» 2 декабря на совещании у президента России Владимира Путина о ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Читайте подробнее: Глава «СДС-Уголь» извинился перед Путиным за трагедию на шахте «Листвяжная»

18:54 02.12.2021 Президент России Владимир Путин попросил владельцев шахты «Листвяжная» объяснить, почему там нарушались требования безопасности. Путин обратился с таким вопросом к главе совета директоров «СДС уголь» Михаилу Федяеву во время совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Читайте также: Вы только деньги считаете? Путин пообщался с владельцами «Листвяжной»

19:08 02.12.2021 В ходе совещания, на котором разбирались причины массовой гибели людей на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, президент России Владимир Путин ударил по столу, ознакомившись с системой оплаты труда шахтёров. Существующая система оплаты труда вынуждает горняков рисковать жизнью и скрывать опасные уровни загазованности. Читайте также: Путин вышел из себя на совещании по катастрофе на шахте «Листвяжная»

19:38 02.12.2021 Президент России Владимир Путин на совещании по безопасности горных работ в Кузбассе. kremlin.ru

21:13 02.12.2021 Напомним, в результате взрыва и последующих мероприятий по спасению шахтёров погиб 51 человек — 46 шахтёров, пять горноспасателей. 88 человек пострадали.

22:00 02.12.2021 За три дня к губернатору Цивилёву на приём пришли 28 человек. «За каждым человеком закреплён сотрудник соцзащиты Кузбасса в оперативном режиме. Каждый день встречаюсь в 10 часов утра с родственниками погибших, объясняю им оперативную обстановку», — отметил на совещании с президентом глава региона.

22:34 02.12.2021 Доклад губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева на совещании по безопасности горных работ в Кузбассе. kremlin.ru

04:49 В Кемеровской области отделения Военизированной горноспасательной части подняли из шахты ещё шесть тел погибших горняков. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает телеграм-канал «Цивилёв. Live». Читайте также: В Кузбассе тела ещё шести шахтёров подняли из «Листвяжной»

05:51 Президент России Владимир Путин во время совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса и аварии на шахте «Листвяжная» подчеркнул, что ситуацию необходимо держать на постоянном личном контроле и дальше. Читайте также: Владимир Путин поручил усилить безопасность труда шахтёров

05:51 В Кемеровской области на угольных шахтах выявлено уже более 600 нарушений. Об этом во время совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, которое провёл президент России Владимир Путин, сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв. Читайте также: На кузбасских шахтах обнаружили более 600 нарушений — Цивилёв