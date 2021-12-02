Лондон, , 13:33 — REGNUM Представители Южной Кореи и Великобритании договорились укрепить сотрудничество в области искусственного интеллекта и сети пятого поколения 5G. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи.

Флаги Южной Кореи и Великобритании Korean Culture and Information Service

Соответствующая договорённость была достигнута 29 ноября в Лондоне в ходе встречи министр технологий и цифровой экономики Великобритании Криса Филпа и главы Департамента планирования и координации министерства науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи Ли Тхэ Хви.

В ходе встречи представитель Южной Кореи призвал расширить поставки оборудования 5G, акцентировав внимание на том, что в июне текущего года Samsung и Vodafone подписали контракт на поставку соответствующего оборудования.

Стороны договорились продолжить совместные исследования в области ИИ, а также расширить образовательные и научные обмены.