Москва, , 13:30 — REGNUM Сербия закупит новые российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь». Об этом 2 декабря сообщил сербский министр внутренних дел Александр Вулин в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Александр Вулин Mod.gov.rs

«Корнеты» мы получили. Мы получили танки, бронетранспортеры, покупаем новые «Панцири», — приводит его слова ТАСС.

Также Вулин передал Шойгу личный привет и большую благодарность от сербского президента Александра Вучича «за все эти годы совместной борьбы и развитие отношений».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября премьер-министр Сербии Ана Брнабич выступила с критикой докладчика Европейского союза по Косово Виолы фон Крамон.