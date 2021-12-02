Москва, 2 декабря, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Сербия закупит новые российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь». Об этом 2 декабря сообщил сербский министр внутренних дел Александр Вулин в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Mod.gov.rs Александр Вулин

«Корнеты» мы получили. Мы получили танки, бронетранспортеры, покупаем новые «Панцири», — приводит его слова ТАСС.

Также Вулин передал Шойгу личный привет и большую благодарность от сербского президента Александра Вучича«за все эти годы совместной борьбы и развитие отношений».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября премьер-министр Сербии Ана Брнабичвыступила с критикой докладчика Европейского союза по Косово Виолы фон Крамон.