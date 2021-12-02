Минск, 2 декабря, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Польские и литовские силовики жёстко действуют по отношению к мигрантам, собравшимся на белорусской границе, чем нарушают все нормы международного права. Об этом председатель нижней палаты парламента Белоруссии Владимир Андрейченко заявил 2 декабря на заседании Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Gpk.gov.by Граница Белоруссии и Польши

По его словам, власти Литвы и Польши пренебрегают всеми международными нормами и элементарными нормами человеческой морали, ставят под угрозу жизнь и здоровье людей. Применение силы к мигрантам могло бы вызвать незамедлительную реакцию со стороны государств, которые считают себя «эталоном демократии», но и США, и ЕС безмолвствуют.

«Но нет, Запад молчит. Более того, вместо содействия в разрешении сложившейся ситуации Беларусь получает очередной пакет санкций», — заявил Андрейченко.

Более того, пока на границе Белоруссии кризис, к стране приближаются контингенты войск НАТО и новое вооружение, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйенпредложила упростить процедуру получения статуса беженца в ЕС, однако глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что Варшава против, так как нелегалы в таком случае получат больше возможностей для мошенничества.

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