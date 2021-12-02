Кишинёв, , 13:29 — REGNUM Счета за потреблённый газ жителям Молдавии будут приходить с информацией о том, сколько государство выделило денег на компенсацию роста тарифа. Об этом 2 декабря сообщил в соцсети Facebook вице-премьер страны, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

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«Так будут выглядеть счета по оплате природного газа. Будут четко указаны суммы компенсации правительства», — написал министр и разместил образец счета на своей странице.

Он сообщил, что в холодный период 746 тыс. абонентов получат скидку 40% на первые 50 кубометров потреблённого газа и 30% — на следующие 100 кубометров.

Для 222 тысяч потребителей в Кишинёве и Бельцах будет предоставлена дополнительная компенсация повышения цен. Также правительство поднимет пособие с 500 до 700 леев (с $28 до $40) 300 тыс. семей, находящихся в трудном положении.

Напомним, после завершения срока контракта на поставку газа из России в Молдавию новое соглашение было подписано на новых условиях. Вместо $148 за тысячу кубометров цена на газ выросла до $450 в ноябре. С этого месяца в Молдавии для потребителей был поднят в 2,4 раза.

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