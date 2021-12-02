Грозный, 2 декабря, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В Чечне планируется провести капитальный ремонт в 80 школах. Эти образовательные учреждения включены в план по ремонту на 2022−2023 годы. Всего в Чечне нуждаются в капитальном ремонте 160 школ. Об этом сообщил 1 декабря в ходе встречи с главой республики Рамзаном Кадыровым министр образования Хож-Бауди Дааев.

Цитата из м/ф «Чебурашка идет в школу». реж Роман Качанов. 1983. СССР Школа на ремонте

«Министр доложил, что в 2022−23 годах в республике планируется капитальный ремонт 80 школ. По его словам, на них уже подготовлена проектно-сметная документация и отправлена в федеральный центр на согласование», — написал по итогам встречи в своем Instagram чеченский лидер.

Всего в Чечне функционируют 496 школ. Многие из них открыты в последние годы в рамках решения вопроса о ликвидации трехсменного обучения. Так, к 1 сентября 2021 года в регионе были открыты 18 образовательных учреждений. В 2022 году в Чечне планируется построить 15 новых школ почти на 10 тыс. мест.