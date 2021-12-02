Киев, 2 декабря 2021, 13:27 — REGNUM Власти Украины не планируют проводить наступательные действия в Донбассе, заявил 2 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
При этом Кулеба обвинил Москву в том, что она «провоцирует Украину не только военным образом, но и дипломатически».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вооружённые силы Украины стянули силы в зону конфликта в Донбассе 125 тыс. человек. Это, по её словам, половина всего состава ВС страны. При этом нарушения режима прекращения огня фиксируются по всей линии соприкосновения.