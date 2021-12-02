Москва, , 13:27 — REGNUM У властей России, конечно, вызывает озабоченность текущая высокая инфляция в стране. Об этом сегодня, 2 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Рост инфляции geralt

По его словам, власти принимают меры, которые позволяют избежать резких скачков инфляции. «Резкого всплеска инфляции нет», — завил он.

«Высокая инфляция — это предмет озабоченности. Этим вопросом постоянно занимается и президент, и правительство, это постоянно обсуждается на совещаниях по экономическим вопросам», — пояснил Песков.

Как сообщает ИА REGNUM, по данным Минэкономразвития, с 23 по 29 ноября в России инфляция ускорилась до 8,38% в годовом выражении.

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