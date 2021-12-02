Москва, , 13:24 — REGNUM Правительство РФ рассмотрит законопроект, упрощающий оформление процедуры надбавки к пенсии для работников угольной отрасли и членов экипажей гражданской авиации. Об этом 2 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы сегодня рассмотрим законопроект, который направлен на упрощение процедуры дополнительной пенсии для работников угольной отрасли и членов лётных экипажей гражданской авиации», — сказал он на заседании правительства.

Мишустин пояснил, что сейчас работники должны собрать документы, подтверждающие стаж и заработок, и подать их в Пенсионный фонд России. Изменения позволят получать данные через работодателей.

«Они будут использоваться для автоматического расчёта доплаты к пенсии шахтёров и лётных экипажей, начиная с 1 января 2023 года», — проинформировал глава правительства.