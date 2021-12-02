Екатеринбург, 2 декабря, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге осудили мужчину, который выбросил из окна своего знакомого. Об этом сообщил старший помощник руководитель СКР по Свердловской области Александр Шульга.

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Следствие установило, что свердловчанин в ходе ссоры нанес потерпевшему удары руками, после чего вытолкнул его в открытое окно девятого этажа. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

По словам начальника пресс-службы областного МВД Валерия Горелых, подсудимый сознался в содеянном после того, как узнал о смерти знакомого. Мужчина написал явку с повинной, которую приобщили к материалам дела. Суд признал екатеринбуржца виновным в совершении убийства и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.