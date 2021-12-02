Усть-Абаканский район, Хакасия, 2 декабря, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Жительница Хакасии набросилась на своего маленького внука с ножом. Как сообщили ИА REGNUM 2 декабря в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии, возбуждены уголовные дела о покушении на убийство ребёнка (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и халатности должностных лиц органов системы профилактики (ч. 1 ст. 293 УК РФ) .

Павел Расинский ИА Красная Весна Нож

Пострадавшему малышу — один год 11 месяцев. В рамках расследования предъявлено обвинение его бабушке — 46-летней жительнице посёлка в Усть-Абаканском районе.

По данным следствия, 13 ноября бабушка присматривала за внуком, пока его родители были на работе. Пьяная женщина нанесла мальчику множественные ножевые ранения в лицо, шею, грудную клетку.

Ребёнка удалось спасти благодаря вмешательству соседей. Его незамедлительно доставили в больницу. По данным ведомства, сейчас мальчик находится под наблюдением врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Бабушка арестована. Установлено, что семья состояла на профилактическом учёте как находящаяся в социально-опасном положении. Родители ребёнка неоднократно привлекались к административной ответственности, мать оставляла детей злоупотребляющей спиртным бабушке.

Семья является неблагополучной, однако должностные лица отдела опеки и попечительства управления образования районной администрации не принимали необходимых мер по обеспечению и защите прав и законных интересов ребёнка. Такой вывод сделали в СК.

Обстоятельств произошедшего выясняются, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по факту убийства ребёнка возбуждено в Красноярске.

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