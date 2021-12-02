Нижний Новгород, 2 декабря, 2021, 13:24 — ИА Регнум. 27-летний нижегородец подозревается в разбойных нападениях на офисы микрофинансовых организаций и краже более 120 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Цитата из к/ф «Жмурки». реж Алексей Балабанов. 2005. Россия Грабители

По версии следствия, подозреваемый совершил четыре разбойных нападения.

«2 сентября 2021 года злоумышленник в медицинской маске и темной одежде зашел в офис одной из финансовых организаций на Московском шоссе и открыто похитил 75 000 рублей. Спустя пять дней аналогичное преступление было совершено в Сормове. Там добычей грабителя стали 27 000 рублей», — предполагают в ведомстве.

Третье нападение произошло 8 сентября. Злоумышленник «угрожая ножом сотруднице, потребовал отдать ему деньги, но был замечен посетителями соседней компании и сбежал».

»В этот же день напал на офис микрофинансовой организации в Приокском районе, похитив 30 000 рублей. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские пришли к выводу, что во всех случаях действовал один тот же человек. Вскоре злоумышленника задержали», — уточнили в пресс-службе МВД.

В полиции выяснили, что подозреваемый «нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Из мест лишения свободы он освободился всего год назад».

В ходе обыска в квартире рецидивиста нашли одежду и обувь, в которых он был во время нападений. Злоумышленник сознался в содеянном. Если его вина будет доказана, ему может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом в один миллион рублей».