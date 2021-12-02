Индонезия увеличивает военное сотрудничество с Китаем
Джакарта, 2 декабря, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто и министр национальной обороны Китая провели онлайн-встречу, чтобы обсудить расширение военного сотрудничества между странами, сообщает Republika.
«Индонезийские военные хотят расширить сотрудничество с китайскими военными», — заявил Прабово Субианто.
Министр обороны Индонезии надеется на взаимное сотрудничество между вооруженными силами двух стран, такое как совместные военные учения и обучение личного состава. Прабово Субианто также выразил благодарность Китаю за помощь, оказанную стране в борьбе с пандемией.
Китай и Индонезия расширили сотрудничество в различных областях.
Китай также выразил готовность военных к укреплению сотрудничества и связей с индонезийскими военными.
Как сообщало ИА REGNUM, посольство Российской Федерации в Индонезии призвало соотечественников воздержаться от посещения ряда улиц Джакарты из-за массовой протестной акции.