Джакарта, 2 декабря, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто и министр национальной обороны Китая провели онлайн-встречу, чтобы обсудить расширение военного сотрудничества между странами, сообщает Republika.

(сс) Prabowo Subianto Прабово Субианто

«Индонезийские военные хотят расширить сотрудничество с китайскими военными», — заявил Прабово Субианто.

Министр обороны Индонезии надеется на взаимное сотрудничество между вооруженными силами двух стран, такое как совместные военные учения и обучение личного состава. Прабово Субианто также выразил благодарность Китаю за помощь, оказанную стране в борьбе с пандемией.

Китай и Индонезия расширили сотрудничество в различных областях.

Китай также выразил готовность военных к укреплению сотрудничества и связей с индонезийскими военными.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Российской Федерации в Индонезии призвало соотечественников воздержаться от посещения ряда улиц Джакарты из-за массовой протестной акции.