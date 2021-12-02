Москва, , 13:24 — REGNUM Болельщики московского футбольного клуба «Спартак» поддержат задержанных после матча ЦСКА — «Зенит» армейцев и покинут стадион на 19-й минуте на ближайшем домашнем матче с «Ахматом» в знак протеста против задержаний нескольких сотен фанатов «красно-синих». Об этом говорится в заявлении главных фанатских объединений «Спартака» — «Фратрии» и Supporters Group.

Фанаты Спартака Amarhgil

«Как мы уже все знаем, 28 ноября после матча ЦСКА — «Зенит» были задержаны больше 400 болельщиков красно-синих, среди которых были несовершеннолетние, женщины с детьми. Поклонники армейцев провели в отделениях полиции время до утра, кто-то вернулся домой лишь вечером в понедельник, предварительно отстояв на трибуне после матча три часа без права воспользоваться даже туалетом. Десятки болельщиков и вовсе получили запрет на посещение стадионов и денежный штраф без подтверждения правонарушения (камеры удивительным образом не работали)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что вне зависимости от клубных пристрастий фанаты не могут «закрывать глаза на события, которые произошли с болельщиками красно-синих в минувшие выходные»: «Кроме того, не можем оставить без внимания и тот факт, что подобные ситуации, которые выходят за рамки законов, повторяются из раза в раз».

Объединения призвали всех болельщиков, которые посетят стадион «Открытие Банк Арена» в ближайшем туре, «выразить своё несогласие с происходящим и свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам не только армейцев, но и других клубов, ранее попадавшим в похожие ситуации»: «Покинув трибуны на 19-ой минуте 22-ой секунде матча 17-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом», мы сможем наглядно продемонстрировать, каким будет футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка. Кроме того, мы полностью откажемся от флагов, двуручников, конторных баннеров и других визуальных атрибутов».

Отмечается, что отказ от активной поддержки «Спартака» в ближайшем матче «направлен именно на привлечение внимания к сложившейся ужасающей ситуации вокруг всех нас — футбольных болельщиков»: «В 2019 году мы уже реагировали на тревожные симптомы, но, к сожалению, приходится это делать снова. Мы заявляем: поддержка своей команды — не преступление!».