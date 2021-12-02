Москва, 2 декабря, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Предметных переговоров о единой валюте России и Белоруссии сейчас не ведется, заявил 2 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Вы знаете, что та стадия интеграции, которая достигнута сейчас за счет подписания солидного пакета союзных программ, она не предусматривает введение единой валюты. Поэтому в предметном плане пока конкретных разговоров не велось», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что союзный договор России и Белоруссии предусматривает выход на единую валюту, однако в настоящее время эта возможность не обсуждается.

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