Москва, 2 декабря, 2021, 13:28 — ИА Регнум. У России есть политическая воля на продолжение диалога с Японией по поиску путей урегулирования проблемы с заключением мирного договора. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 2 декабря журналистам.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он констатировал, что у России и Японии «есть проблема в отношениях». При этом Япония — партнёр России, и Москва дорожит этими двусторонними отношениями.

«Мы сохраняем политическую волю на продолжение всестороннего диалога с нашими японскими партнёрами с тем, чтобы найти пути урегулирования этой основной проблемы», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, мирный договор по итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не заключили, консультации по этому вопросу идут десятки лет. Премьер-министр ЯпонииФумио Кисида заявил 1 декабря, что эта проблема представляет собой «борьбу со временем», и ему не хотелось бы думать о том, что ею придётся заниматься будущим поколениям японцев.

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