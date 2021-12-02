Москва, 2 декабря, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В связи с ростом несанкционированных банковских операций, которые проводятся без согласия клиентов финансовых организаций, Банк России намерен усовершенствовать механизм возврата похищенных мошенниками денег гражданам. Об этом заявил директора департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

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«Будет повышено качество «антифрод-процедур» (против мошенничества — прим. ИА REGNUM) посредством установления обязанности для банков проверять операции по переводу денежных средств на признаки операции без согласия клиентов», — пояснил он, выступая на форуме AntiFraud Russia.

Что касается механизма процедуры возврата денежных средств клиентам банков, в настоящее время, по словам Уварова, эта инициатива активно обсуждается с участниками рынка.

Глава департамента надеется, что эффективные механизмы для профилактики, пресечения и раскрытия мошеннических преступлений в кредитно-финансовой сфере помогут создать изменения в законе о национальной платёжной системе.

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«Реализовать это предлагается путем осуществления оперативного взаимодействия Министерства внутренних дел и Банка России с использованием автоматизированной системы обработки инцидентов Банка России», — цитирует РИА Новости Уварова.

Добавим, что, по данным ЦБ РФ, в прошлом квартале количество банковских операций без согласия клиентов выросло в 1,4 раза в годовом выражении, до 256,2 тысячи, а их объём увеличился на 18,5% — до 3,206 млрд рублей.

При этом вернуть удалось всего 7,7% украденных мошенниками денег. В прошлом году в третьем квартале их доля составляла 13,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время в России отмечен резкий рост доли мошенничества с использованием «досок объявлений». Так, за поседение полгода больше 11% всех мошеннических схем в интернете были реализованы с использованием торговых онлайн-площадок (вроде «Авито», «Юлы» и других), и их доля в общем объёме резко выросла.

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Эксперты поясняют, что это такой тип мошенничества связан с востребованностью «досок объявлений» у населения и простотой обмана.