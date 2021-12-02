Москва, 2 декабря, 2021, 13:17 — ИА Регнум. На поддержку малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет правительство РФ направит дополнительно 6 млрд рублей. Об этом 2 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Он напомнил, что такие семьи, в зависимости от финансового положения, получают ежемесячные выплаты в размере от 50% до 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка.

По словам главы правительства, в 2021 году на эти цели было выделено около 305 млрд рублей, сегодня будет направлено ещё 6 млрд рублей.

«Такая поддержка очень важна. Ведь речь идёт о маленьких детях, которые растут в семьях, где есть материальные трудности», — сказал Мишустин.