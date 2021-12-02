Москва, 2 декабря, 2021, 13:47 — ИА Регнум.

Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину проект «Евразийской товаропроводящий сети», призванной стабилизировать продовольственную инфляцию для 230 млн человек в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Евразийский конгресс Евразийская товаропроводящая сеть

«Евразийская товаропроводящая сеть — это система управления товаропотоками сельскохозяйственной продукции. Цель — объединить логистические и производные мощности на всем евразийском пространстве и обеспечить доступ к логистической платформе максимального количества товаропроизводителей. Решает вопрос продовольственной безопасности. Для 230 млн человек в регионе стабилизирует продовольственную инфляцию, что очень важно, и развивает экспорт за пределы ЕАЭС. У нас близко большие рынки Китая и Индии, надо этим воспользоваться», — рассказал председатель правления Евразийского Банка Развития Николай Подгузов.

Михаил Мишустин подчеркнул полную связанность и важность проектов Евразийского транспортного каркаса и Евразийской товаропроводящей сети.

«Водные и железнодорожные пути, автомобильные дороги Евразийского транспортного каркаса с использованием, соответственно, Евразийской товаропроводящей сети, это очень важные элементы, которые помогут нашим странам и решит самые главные вопросы, цели взаимодействия в нашем союзе, это свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы», — отметил Мишустин.