Игорь Артамонов провёл личный приём граждан

Липецк, 2 декабря 2021, 13:15 — REGNUM Личный приём граждан провёл секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов 1 декабря. Как сообщает ИА REGNUM, он рассмотрел обращения жителей по ряду социальных вопросов.
Жительница Липецка попросила упростить систему поиска сиделки для больных людей. Мать женщины нуждается в постоянном уходе. В этой ситуации семья оказалась недавно и столкнулась трудностями поиска патронажного работника — на это ушло почти два месяца. Выяснилось, что проблема не в дефиците кадров — не все медучреждения информируют своих клиентов о механизме взаимодействия с соцзащитой. Женщине просто не объяснили, где и как найти профессиональную сиделку. Игорь Артамонов сказал, что даст поручение о создании системы межведомственного взаимодействия через координационный центр, который будет оперативно обеспечивать оказание социальных услуг. В том числе, ускорит процесс оформления детских пособий. С данным вопросом к нему обратилась многодетная липчанка.
Ещё два обращения касались вопросов газификации, в том числе предоставления льгот для многодетных и малоимущих семей. Игорь Артамонов дал поручение региональному управлению социальной политики в ближайшее время разработать нормативно-правовой акт по оказанию помощи льготным категориям граждан по газификации жилого дома из средств областного бюджета.