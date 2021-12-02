Магас, 2 декабря, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Ингушетии 2 декабря произошла авария на магистральном водопроводе Сунжа — Малгобек. В результате ЧП остались без воды жители двух муниципалитетов — Малгобекского района и части города Малгобека, сообщили в компании «ИнгушрегионВодоканал».

Водопровод

"В связи с выходом из строя магистрального водопровода Сунжа-Малгобек, в результате разрыва произошла аварийная ситуация, в связи с этим будет ограничена подача воды в Малгобекском районе и во втором микрорайоне г. Малгобек до устранения аварии», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы водоканала, планируется завершить ремонтные работы к 18:00, после чего подача воды в дома будет восстановлена.

В октябре 2021 года из-за аварии на водопроводе произошли перебои в поставке воды в дома жителей города Сунжи. В водоканале объяснили частые поломки и перебои с водой ветхостью и изношенностью водопроводных сетей.