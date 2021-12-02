Тбилиси, , 13:13 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в Тбилисском городском суде, что не признаёт вину в растрате $2,7 млн из государственного бюджета. Об этом 2 декабря сообщает «Общественное телевидение».

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Политика обвиняют в том, что он тратил на личную одежду и отдых на курортах средства, предназначенные на охрану первого лица страны. Скашивали заявил, что не считает это нецелевыми тратами.

«Меня судят по постыдному обвинению как вора пиджаков или за то, что я прошёл лечение где-то, чтобы представлять свою страну перед миром и достойно встречать тех, кто приезжал», — сказал экс-президент.

По данным журналистов, заседание проходит на фоне шумной акции протеста. Сторонники Саакашвили собрались на митинг возле здания суда и требуют освободить своего лидера.

Напомним, Саакашвили ранее заочно приговорили к шести годам тюремного заключения по двум уголовным делам. Также он проходит ещё по трём делам. 2 декабря рассматривают дело о растрате средств из госбюджета.

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