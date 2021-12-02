Ярославль, , 13:10 — REGNUM В 2021 году в Ярославской области молодёжь потратила 5 миллионов рублей со счетов «Пушкинских карт». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Ярославля.

Программа «Пушкинская карта» была запущена в России 1 сентября 2021 года. В её рамках молодые люди до 23 лет могли оформить карточку, на счёт которой зачислялось 3 тысячи рублей. Их можно было потратить на посещение учреждений или мероприятий культуры.

«Промежуточным итогом работы «Пушкинской карты» является реализация билетов более чем на 5 млн. руб. Это хороший результат, который показывает заинтересованность нашей молодежи в культуре», — рассказала заместитель директора департамента культуры Ярославской области Юлия Серова.

Программа продолжит действовать и в 2022 году. Сумму, которую может потратить один человек, решено увеличить до 5 тысяч рублей.