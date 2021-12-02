Москва, 2 декабря, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Вероятность военных действий на территории Донбасса со стороны Украины является высокой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Вероятность военных действий на Украине [на территории Донбасса] по-прежнему высока», — сказал Песков.

По его словам, это по-прежнему «предмет особой озабоченности и обеспокоенности для нас».