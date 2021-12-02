Екатеринбург, , 13:09 — REGNUM Свердловчанку отправили в колонию из-за конфликта возле подъезда. Женщина нанесла потерпевшей несколько ударов ножом, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд



Следствие установило, что инцидент произошел летом 2021 года в городе Североуральске Свердловской области. Две местных жительницы находились возле одного из подъездов многоквартирного дома, когда между ними возник конфликт. В ходе ссоры, одна из свердловчанок нанесла другой пять ударов ножом. Потерпевшая выжила, однако получила серьезные травмы. В настоящее время женщина не может управлять левой рукой.

Суд учел тяжесть совершенного преступления. Свердловчанке назначили наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.