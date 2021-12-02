Кострома, 2 декабря, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Не все муниципалитеты Костромской области получили паспорта готовности к отопительному периоду 2021−2022 годов. Об этом сообщает Ростехнадзор.

Отопление

Подготовленными к началу сезона по данным на 15 ноября признали 28 из 37 муниципалитетов. В списки нарушителей попали Костромской, Октябрьский, Парфеньевский, Солигаличский, Островский районы, город Кострома, Мантурово, Солигалич и поселок Красное-на-Волге.

Некоторые производственные здания и сооружения не были проверены специалистами. В ряде случаев Ростехнадзор не смог убедиться, что оборудование сможет вынести увеличенные нагрузки без дополнительных ремонтов.

Отмечается, что в прошлом году ситуация была хуже — паспорта готовности получили лишь 22 муниципальных образования. После того как районы и города исправят замечания, костромское управление Ростехнадзора проведёт повторные проверки в регионе.