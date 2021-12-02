Москва, 2 декабря 2021, 13:06 — REGNUM Российские власти видят агрессивную риторику со стороны властей Украины. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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«Мы в целом видим достаточно, наверное, даже агрессивную, можно сказать, риторику со стороны украинских властей. Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линиях соприкосновения», — сказал Песков.
По его словам, в администрации президента РФ также анализируют высказывания президента Украины Владимира Зеленского».