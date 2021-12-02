Варшава, 2 декабря, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 2 декабря опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 27 356 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 502 человека, у 331-го из которых были сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии в Польше подтвержден в общей сложности 3 596 491 случай заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 84 656.

В больницах по состоянию на 2 декабря находятся 21 550 пациентов с COVID-19. Из них 1 862 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге пика четвертой волны пандемии коронавируса. Его ожидают в первой половине декабря текущего года.