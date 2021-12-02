Москва, 2 декабря, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Российские СМИ, имеющие статус иностранного агента, приглашены на большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, которая состоится 23 декабря. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Путин

«Да, действительно. Но не всех, конечно — их же много, иноагентов. Но те основные средства массовой информации, которые в том числе принимают активное участие в освещении президентской тематики — да, они будут приглашены», — сказал Песков.

Он напомнил, что подобный статус для прессы «не является запретом на работу».

Песков также подчеркнул, что развитие эпидемиологической обстановки с коронавирусом может вносить коррективы в проведение мероприятия.