Новосибирск, , 13:05 — REGNUM В Новосибирске вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Решение принял департамент по тарифам Новосибирской области. Глава ведомства Гарей Асмодьяров подчеркнул, что тариф подрастёт меньше того уровня, о котором просили перевозчики.

В общественном транспорте Mos.ru

«Решение повысить тариф принято с учётом различных аспектов этой проблемы. Есть экономическая составляющая, о которой сегодня говорят транспортники, руководители муниципальных и коммерческих транспортных предприятий. Но повышение тарифа влечёт за собой и определённые социальные последствия, и без учёта этого фактора решение принимать нельзя, — приводят «Новосибирские новости» комментарий мэра Новосибирска Анатолия Локтя. — Повышение платы за проезд в общественном транспорте должно быть посильно населению, оно должно соответствовать доходам горожан».

При этом Локоть сказал, что решение принято с учётом того, что оно не повлечёт за собой негативных последствий.