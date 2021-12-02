Вашингтон, , 13:04 — REGNUM Американские граждане все меньше доверяют своим вооруженным силам, об этом со ссылкой на опрос ведущей республиканской организации 1 декабря сообщает Responsible Statecraft.

Как показал опрос, проведенный Президентским фондом и институтом Рональда Рейгана, значительно доверяют вооруженным силам страны лишь 45% опрошенных американцев. При этом всего два года назад армии США доверяли 70%. Более того, в марте нынешнего года этот показатель составлял 56%.

Тем не менее эти результаты более оптимистичны, нежели показатели опроса организации Gallup 2021 года, в рамках которого лишь 37% респондентов указали на большое доверие к вооруженным силам страны. Такая картина не наблюдалась по меньшей мере с 2001 года.

По словам исполнительного директора фонда Ричарда Закхейма, в ходе организаторы опроса не выясняли причин ослабления доверия американских граждан к вооруженным силам страны. Он предположил, что это может быть связано с тем, что после гибели при задержании Джорджа Флойда американские города для наведения порядка были направлены подразделения национальной гвардии.

«Это общее чувство неприятия исходит в основном от политического руководства», — отметил он.

«Возможно, именно так избранные должностные лица и гражданские лидеры политизируют армию», — добавил Закхейм.

В свою очередь, старший советник Института Куинси Келли Бокар Влахос отметила, что высказанные Закхеймом мнения вызывают сомнения. По ее словам, подобное отношение граждан США к вооруженным силам может быть вызвано все более острым чувством предательства и неприязни к военачальникам, сформированными за последние 20 лет войн после 11 сентября 2001 г., кульминацией которых стал хаотичный вывод войск из Афганистана.

Не случайно опрос, проведенный Фондом Рейгана, также показал, что 59% американцев пришли к выводу, что война в Афганистане была «в основном неудачной» — в феврале так считали 50% опрошенных. При этом, в том, что вывод американских войск из Афганистана был проведен столь плохо Байдена обвиняют 49% американских граждан, тогда как военное руководство страны винят 20% респондентов.

Хотя люди могут не доверять военным, 40% считают, что США должны отправить войска на Тайвань, чтобы защитить его от нападения Китая. Это связано с тем, что большинство респондентов (52%) считают Китай величайшей угрозой национальной безопасности США. Четыре года назад в КНР угрозу видели лишь 21% опрошенных.