Москва, , 13:02 — REGNUM Главные причины отказа от родительства, по мнению жителей России, — это тяжелое материальное положение (26%), эгоизм (14%), боятся ответственности (13%), глупые и бестолковые (10%), проблемы со здоровьем (8%), приводит данные ВЦИОМ.

Молодые родители

По мнению большинства опрошенных (86%), супруги должны иметь детей. Не согласны с данным мнением 12%, среди людей 18−24 лет — 47%.

Говоря о супругах, которые могут, но не хотят иметь детей, 58% опрошенных ответили, что в жизни бывают разные ситуации и каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно. 34% считают, что их не нужно осуждать, обратное мнение у 6%.

Опрос по телефону проведен 2 сентября 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России ответили, для чего нужны дети, прежде всего, для продолжения рода (33%).

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