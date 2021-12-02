Кызыл, , 13:02 — REGNUM В Туве за десять месяцев 2021 года туристический поток достиг почти 110 тыс. человек, что в два раза выше показателей января-октября 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Предприятия в сфере туризма заплатили в бюджет республики около 24,9 млн рублей в виде налогов, что также вдвое превысило налоговые поступления в прошлом году.

«Объём платных услуг от туристско-рекреационной деятельности за 9 месяцев этого года составил 128,4 млн рублей, что больше на 35,3% от объема прошлогоднего периода», — добавили в правительстве.

В туристической отрасли зарегистрирован 61 субъект малого и среднего предпринимательства. Наиболее популярными у туристов оказались Тандинский, Чаа-Хольский, Дзун-Хемчикский районы и город Кызыл.

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