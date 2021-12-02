2 декабря 2021 | Время чтения 7 мин

Принуждение к вакцинации от коронавируса и сегрегация граждан с помощью QR-кодов в России приобрели чудовищный размах. По всей стране регулярно выходят видеоролики с обращениями граждан к президенту России о необходимости прекратить нарушать права человека. Жители Пермского края также записали свое видеообращение, однако, по словам авторов, во власти царят произвол и беззаконие, поэтому они обратились к стране. Обращение нашло широкую поддержку со стороны интернет-пользователей.

Наталья Хомутова, , 16:38 — REGNUM Пермяки выступили против принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции и сегрегации общества с помощью QR-кодов. Видеообращение не только к власти, но к стране, народу размещено в интернете.

Узники концлагеря

«Всё чаще мы задаём себе тревожащий нас вопрос: что происходит в стране? Поэтому обращение наше адресовано не только к власти, но и стране и народу. Зачитывая его, мы предлагаем всем без исключения задуматься о серьёзных вызовах, с которыми сегодня столкнулась Россия», — говорят авторы обращения.

Десятки людей собрались на улице и призвали к адекватному диалогу. Ссылаясь на Конституцию, пермяки говорят о праве каждого гражданина России на жизнь. Достоинство личности охраняется государством. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни и личную тайну. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Каждому гарантируется свобода мысли и слова, не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную ненависть и вражду. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

«Чиновники и купленные агитаторы скажут, что, согласно 55-й статье Конституции, права и свободы могут быть ограничены федеральным законом, если это необходимо в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц. В ответ хочется спросить: кто доказал необходимость, эффективность и безопасность принимаемых в связи с коронавирусом мер?» — вопрошают жители Прикамья.

Проверка QR-кода Дарья Драй © ИА REGNUM

Они подчеркнули, что не видят должной реакции со стороны власти на вопиющее беззаконие, зато слышат от чиновников антиконституционные высказывания. «Всё чаще мы задаём себе тревожащий нас вопрос: что происходит в стране? Поэтому обращение наше адресовано не только к власти, но и стране и народу. Зачитывая его, мы предлагаем всем без исключения задуматься о серьёзных вызовах, с которыми сегодня столкнулась Россия. В неожиданно для всех нас наступившую «коронавирусную» эпоху мы смотрим на состояние общества и ужасаемся. Мы видим, что страсти уже разожжены настолько, что видные общественные и государственные лица опускаются до истерики, разжигают ненависть, позволяют себе оскорбления и требуют преследовать несогласных с ними, при том, что их собственные знания о предмете часто не идут дальше утверждения о том, что «вакцинация спасла от оспы». К сожалению, это диагноз состояния общества, которое потеряло культуру сомнения, являющуюся одной из основ научного метода познания мира, а также культуру обсуждения, которая создавалась столетиями и ради которой погибали великие учёные. Такой диагноз страшнее медицинского», — считают авторы обращения.

По их мнению, лица во властных структурах начали злоупотреблять властью, разделяя и ущемляя людей ради своей узкой задачи — так, как будто бы им позволено рассуждать о человеке как о создании, всё существование которого сводится лишь к одной цели — не переболеть COVID-19.

Пермяки заострили внимание на том, что пора осознать, что ради сохранения социального мира нужен диалог, а не административное давление и ругань. Нужна прямая, честная дискуссия специалистов. Главное, что сегодня требуется, чтобы не допустить эскалации социальной розни, — это умственная самостоятельность и честность всех высказывающихся по теме, их независимость от навязываемых штампов и чьих-то интересов, а также готовность рассуждать и добывать факты. Это терпение и готовность убеждать людей с другой точкой зрения, как и готовность допускать ошибочность своей. Не способные или не желающие проявлять такие качества — должны уйти с публичной сцены и из информпространства, так как они раскалывают общество.

«Мы говорим о тех, кто отказывается объяснять и защищать свои решения перед общественностью, о тех, кто оскорбляет, ущемляет в правах и требует преследования других, мыслящих самостоятельно. Мы также говорим о тех, кто не просто проявляет крайне низкую степень человеческой культуры, но и раскалывает страну», — пояснили авторы обращения.

Они также задают ряд вопросов. Почему на фоне этих и других новостей в России официальные лица либо хранят молчание на тему последствий вакцинации, либо, как попугаи, постоянно заявляют о безопасности и эффективности вакцин? Как так может быть, что официальные лица делают подобные заявления на совещаниях у президента — при том, что вполне официально на сегодня ни одна российская вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 не прошла всех этапов исследований на эффективность и безопасность? Почему в России до начала массовой вакцинации экспериментальными препаратами не была создана система, аналогичная британским «Жёлтым картам» или американской VAERS?

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам инициативной группы, среди них нет антипрививочников и ковид-диссидентов. В рядах авторов обращения есть те, кто сделал прививку. Поучаствовать в записи обращения также решили люди, у кого родственники, близкие или знакомые столкнулись с осложнениями или смертями после вакцинации, чьи близкие стали жертвами заболевания. Люди с хорошим средним и высшим образованием, кандидаты и доктора наук говорят о своих сомнениях и просят о внятной и честной статистике, касающейся вакцинации, ее последствиях и заболеваемости COVID-19.

«Мы хотим, чтобы соблюдался общественный договор, чтобы соблюдалась Конституция России, чтобы все вернулись к человеческому общению, иначе быть беде. Мы считаем, что в текущей ситуации необходимо пресечь любые попытки нарушения неотъемлемых прав человека и сделать следующее:

1. Прекратить практику принуждения людей к участию в медицинском эксперименте под видом добровольной, а фактически принудительной вакцинации от коронавируса.

2. Пресечь любые попытки испытания препаратов на детях и беременных женщинах.

3. Прекратить любую сегрегацию людей, в том числе по признаку наличия сомнений в эффективности и безопасности медицинских препаратов, не прошедших должным образом всех этапов соответствующего тестирования.

4. Прекратить нарушать права граждан на свободу труда без какой-либо дискриминации.

5. В полной мере обеспечить права всех граждан на защиту жизни и здоровья, то есть отменить все ограничения на получение полноценной медицинской помощи.

6. Отменить все ограничения на ведение экономической деятельности гражданами и организациями.

7. Привлечь к ответственности лиц, разжигающих социальную рознь по признаку вакцинированности, пропагандирующих ненависть, вражду и призывающих к расправе над не желающими участвовать в медицинском эксперименте. Мы хотим, чтобы страна жила!» — говорится в обращении.

Выступление пермяков вызвало активную реакцию пользователей интернета. Комментаторы из разных уголков России пишут слова поддержки за смелое обращение.

«Поддерживаю ваше обращение, уважаемые сограждане! Я за соблюдение конституционных прав граждан и против любой сегрегации», — сказала Ирина Т.

«Полностью поддерживаю! По всей стране люди просыпаются. Пермякам привет с Западной Сибири. Жму руки, молодцы!» — вторит Вадим З.

«Молодцы пермяки! Проняло до слёз! Нет — сегрегации в России, нет — попиранию нашей Конституции! Петербург с вами!» — сообщила Анастасия З.

Проверка QR-кодов в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«Поддерживаю! Первое обращение по душе, там бы и я постояла. Давно ясно, что те, к кому обращались до этого в других городах, им на эти обращения всё равно, даже противно было слушать это вежливое обращение «уважаемый», «господин» и т. п. Там почти никого не осталось, на кого нам положиться, кого стоит поддержать и уважать», — прокомментировала Галина М.

«Поддерживаем вас! Всё по делу сказано, озвучено мнение большинства!» — отметил подписчик.

«Сильнейшие слова сказаны самыми разными людьми. Честно, прямо, открыто, смело. Мурашки по коже от того, как люди говорят о ситуации в стране», — оставила комментарий Людмила.

«Грамотный протест достойных граждан, озабоченных жизнью страны!» — считает Олег Б.

«Так должна встать вся страна. Молодцы!» — выразила мнение Елена.

«Последний лозунг — это крик мятущейся от тревоги души, усиленный сердечной болью обеспокоенного судьбой страны, народа настоящего Гражданина! Спасибо вам, товарищи!» — говорится в другом комментарии.

«Здорово, что так много здравомыслящих людей. Пермь рулит, кто следующий?» — вопрошает Людмила Х.

Практически все комментарии свидетельствуют о поддержке авторов обращения. Их называют настоящими патриотами. Подписчики заявляют, что тоже против QR-кодов. За два дня обращение просмотрело более 38 тыс. человек, свыше 400 человек оставили комментарии, а около 2 тысяч поставили лайки.