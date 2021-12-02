Кишинёв, 2 декабря, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику раскритиковал решение Центризбиркома республики отстранить от выборов мэра города Бельцы победившую в первом туре Марину Таубер. Своё обращение он разместил в телеграм-канале.

Молдавия

Политик обвинил президента республики Майю Санду в попытке «расправиться» с оппозицией. Он призвал членов пропрезидентской партии «Действие и солидарность» (ПДС) остановить своего лидера. Также экс-премьер-министр обратился к послу Евросоюза в Кишинёве.

«Призываем к безотлагательному вмешательству посла Европейского союза в Кишинёве и всего дипломатического корпуса, чтобы остановить антидемократический беспредел, практикуемый Майей Санду и её диктаторской партией», — говорится в заявлении.

Кику отметил, что бездействие посольства ЕС якобы поощряет нарушение демократических норм в Молдавии.

Стоит отметить, что Таубер в первом туре голосования набрала 47,9% голосов. Её кандидатом на выборах в мэры города выдвинула партия «Шор». На втором месте независимый кандидат, бывший вице-мэр Николай Григоришин, который набрал 20,9% голосов. Представляющий ПДС Борис Макоч получил 14%. После победы Таубер ЦИК призвал городской суд аннулировать её участие в выборах. В Центризбиркоме обвиняют её в превышении расходов на избирательную кампанию.