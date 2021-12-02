София, 2 декабря, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Правительство Болгарии объявило о выделении из государственного бюджета дополнительных 10 миллионов левов ($6 млн) на закупку медицинского кислорода для больничных учреждений по всей стране. Финансовые средства будут распределены между 197 медучреждениями, включая региональные стационары и фельдшерские пункты, пишет 2 декабря софийская газета «24 часа».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно официальной информации, в первую очередь необходимый препарат получат клиники и больницы с наибольшим количеством пациентов, зараженных коронавирусом.

«На данный момент перебоев с поставками медицинского кислорода в Болгарии нет, однако необходимо пополнить запасы этого средства на случай возникновения экстренных ситуаций», — говорится в заявлении Совета министров Болгарии.

Предполагается, что в ближайшее время София приступит к закупкам медицинского кислорода как у местных производителей, так и за рубежом. Ранее о возможности подписания с Болгарией крупного контракта в этой отрасли сообщили власти Венгрии и Австрии.